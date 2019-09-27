"Правительство" оккупированного Крыма выставило на аукцион очередное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского, национализированное в 2014 году. Новым лотом стал пансионат «Лазурный берег» в Алуште.

Комплекс площадью свыше 7400 квадратных метров выставлен на аукцион 10 октября за 66,1 млн рублей, передают Примечания.

В перечне национализированного имущества, размещенного на сайте оккупированного Крыма, говорится, что это объект незавершенного строительства — рекреационный комплекс пансионат «Лазурный берег» с прилегающими объектами.

Помимо капитальных строений, готовностью 80%, продаются также берегоукрепительные сооружения площадью 16811 квадратных метров.

7 октября «Примечания» писали о том, что один из "национализированных" санаториев Коломойского "власти" оккупированного Крыма продали по стартовой цене фирме, связанной с "советником главы Крыма Сергея Аксенова Олегом Белавенцевым".

Пансионат «Кастрополь», аналогично расположенный прямо на берегу моря в поселке Береговое (Ялта), ушел в частные руки за 73 миллиона рублей. Также на продажу выставлены автозаправочные комплексы, принадлежащие при Украине все тому же Коломойскому.

Всего у олигарха было отобрано 111 объектов недвижимости. Многие были распроданы.

Например, санаторий Форос достался фирме «Акар», связанной с семьей экс-президента Татарстана. При Украине эта компания занималась поставками в Крым нефтепродуктов компании «Татнефть».

Также выставлен на продажу комплекс апартаментов Nautilus рядом с Гурзуфом — в данный момент идут торги.