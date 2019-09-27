Летчики МиГ-29 отрабатывают посадки на авианосец в оккупированном Крыму
|18:30 11.10.2019
|Крым
Палубные летчики на МиГ-29КР начали отрабатывать полеты с посадкой на палубу авианосца на Наземном испытательно-тренировочном комплексе в оккупированном Крыму.
В силовых структурах региона рассказали, что летчики 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота, которые прибыли в конце сентября на аэродром в Саки, проводят интенсивные тренировки с выполнением зацепов на наземном «авианосце».
По словам источника, для полетов используются 5 истребителей МиГ-29КР, передают Примечания.
По информации ТАСС, 100-й авиаполк впервые проходит подготовку на комплексе НИТКА в Саках. Ранее оттуда летали только самолеты 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка.
В Минобороны сообщили, что тренировки летчиков-истребителей на тренажере займут около месяца.
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