Морская пехота оккупантов провела воздушное десантирование под Севастополем
|18:15 11.10.2019
|Крым
Военнослужащие отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты ЧФ РФ отрабатывают прыжки с парашютом в районе аэродрома Кача (Северная сторона Севастополя).
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот 2017.
«В отработке мероприятий боевой подготовки принимают участие порядка 200 военнослужащих из состава отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты Черноморского флота, которые выполняют прыжки с парашютом из вертолёта Ми-8 в районе аэродрома Кача», - говорится в сообщении.
Оккупанты десантируются с высоты до 800 м в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения 3 секунды и ручным раскрытием парашюта. Во время тренировок военнослужащие проведут высадку тактического воздушного десанта «по штурмовому» из низколетящего вертолета с высоты 2-3 метров в полном боевом снаряжении.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.
Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.
В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также в морских полигонах
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