Электростанцию в оккупированном Крыму построили, но не могут запустить

18:01 11.10.2019   Крым

Сакскую ТЭЦ, строительство которой закончилось в 2018 году, должны были подключить к сетям оккупированного полуострова до лета 2019 года.

Однако, как сообщает Минэнерго РФ, станция до сих пор не получила разрешение на ввод в эксплуатацию, передают Примечания.

11 сентября 2018 года были завершены все тестовые испытания и пусконаладочные работы. Но необходимые разрешения отсутствуют до сих пор.

В «Крымэнерго» уточняют, что разрешение на эксплуатацию будет получено после завершения последних испытаний оборудования. Отмечается, что это первый подобный объект на территории РФ, укомплектованный полностью отечественным оборудованием.

Первая очередь Сакской ТЭК заработала осенью 2018 года, генерирующая мощность — 90 МВт. После того, как будет выдано разрешение на запуск второй очереди, ТЭЦ будет генерировать 120 МВт энергии.



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