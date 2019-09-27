Турецька армія третій день просувається вглиб Сирії: кількість загиблих та біженців росте
|17:45 11.10.2019
|Турция
Туреччина продовжує протягом трьох днів військову операцію в районах, контрольованих курдами в північно-східній Сирії, попри заклики міжнародної спільноти зупинити насильство.
За повідомленнями, турецькі військові 11 жовтня просуваються територією Сирії, атакуючи бійців курдського ополчення і змушуючи десятки тисяч військових тікати з місця бойових дій, передає Радіо Свобода.
За даними Міжнародного комітету порятунку, близько 64 тисяч людей вже змушені залишити свої домівки.
Під контролем Туречини опинилися сім селищ навколо міст Рас аль-Ейн та Тель-Аб’яд, повідомляє Сирійська обсерваторія прав людини.
За даними цієї організації, внаслідок бойових дій з 9 жовтня загинули щонайменше 10 цивільних та 29 бійців курдської організації «Сирійських демократичних сил». Також відомо про 17 загиблих сирійців, які воюють на боці Туреччини.
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