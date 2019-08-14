"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов и "исполняющий обязанности губернатора Севастополя" Михаил Развожаев договорились установить границы между субъектами до конца года.

Аксёнов на своей странице в соцсети написал, что разногласий в этом вопросе нет, передает "Объектив".

"Глава" оккупированного Крыма также сообщил, что общие подходы к формированию и реализации программы развития субъектов будут представлены на совещании под руководством вице-премьера правительства России Дмитрия Козака.