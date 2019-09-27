Турчинов про «зданий ним Крим»: Здають пляшки, а півострів окупували Збройні сили РФ
|17:15 11.10.2019
|Крым
Ексочільник РНБО Олександр Турчинов відповів на звинувачення в тому, що під час виконання обов’язків президента України він нібито «здав Крим».
«Можна здати пляшки, а Крим був окупований Збройними силами Російської Федерації - це принципово», — сказав він в інтерв'ю Радіо НВ.
За словами Турчинова, заяви про «здачу» ним Криму відпрацьовувалися російськими пропагандистами, а також президентом-утікачем Віктором Януковичем і його оточенням.
«Операція [РФ із захоплення Криму] почалася ще 20 лютого [2014 року], коли на Майдані вбивали героїв Небесної Сотні, коли на вулицях Києва була кров, коли взагалі в країні не було ніякої влади. Тобто це був початок «прихованої фази» , — додав екссекретар Ради національної безпеки і оборони.
Крім цього, Турчинов заявив, що на початку березня 2014 року співвідношення сил українських і російських військовослужбовців в Автономній Республіці Крим було 1 до 10 на користь РФ.
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