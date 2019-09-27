Україна сподівалася, що після обміну утримуваними особами з Росією «перестануть з’являтися нові політичні в’язні» .

Про це сказав Радіо Свобода міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Але Росія «бачить для себе інший шлях», відзначив очільник зовнішньополітичного відомства.

«Єдиним діючим на сьогодні механізмом, залишається тиск наших міжнародних партнерів. Тобто наші можливості по тому, як зробити так, щоб ці люди не потрапляли в руки до ФСБ, дуже обмежені. Ми завжди раді бачити тих людей, які хотіли б жити разом з нами на нашій території, і це обов’язок наш, нашого народу і уряду створити умови достатні для того, що ці люди могли переїхати хоча б тимчасово і тут продовжувати жити, але як забезпечити їх права, захистити їх права в Криму, це складно без допомоги наших західних партнерів», – заявив Пристайко.

10 жовтня стало відомо, що проукраїнський активіст Олег Приходько перебуває в управлінні ФСБ в Сімферополі. Також затримали його дружину Любов Приходько.

За інформацією адвоката Назіма Шеіхмамбетова, Приходькові інкримінують дві статті – «терористичний акт» і «незаконне виготовлення вибухових речовин». За словами адвоката Приходька, його звинувачують в підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

Президент України Володимир Зеленський дізнався про затримання і арешт проукраїнського активіста в Криму Олега Приходька під час пресмарафону в Києві 10 жовтня. Він заявив, що планує «розібратися з цим питанням».