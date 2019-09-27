Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна ніколи не забуде про анексований Російською Федерацією Крим.

"Ми не забуваємо і не забудемо про анексований Крим, повернення якого стане нашим наступним викликом", - сказав він у п'ятницю в Одесі на заходах з нагоди майбутнього Дня захисника України 14 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.