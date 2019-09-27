Зеленський: Наступним викликом після припинення війни та повернення окупованих територій Донбасу буде Крим
|16:15 11.10.2019
|Крым
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна ніколи не забуде про анексований Російською Федерацією Крим.
"Ми не забуваємо і не забудемо про анексований Крим, повернення якого стане нашим наступним викликом", - сказав він у п'ятницю в Одесі на заходах з нагоди майбутнього Дня захисника України 14 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.
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