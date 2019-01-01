Президент Володимир Зеленський призначив Максима Куцого головою Одеської облдержадміністрації.

Про це йдеться в указі №746/2019, який розміщений на сайті Президента України, передає Укрінформ.

“Призначити Куцого Максима Васильовича головою Одеської обласної державної адміністрації”, - йдеться в документі.

Максим Куций — киянин, закінчив Національну академію внутрішніх справ, раніше працював в органах МВС (сфера боротьби з економічними злочинами), потім підприємцем. В електронній декларації вказав, що є кінцевим бенефіціаром або співвласником ТОВ «Сервіс та менеджмент» (будівництво), «Медійний партнер» (рекламне агентство), «Цифрове партнерство» (інформаційні послуги), «Сіті корпус» (будівництво).