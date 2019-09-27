К мечети в с. Курцы в оккупированном Крыму в пятницу, 11 октября, подъехали бронеавтомобиль «Тигр» и две «Газели».

В здании мечети российские силовики проводят «оперативно-розыскные мероприятия», сообщает «Крымская солидарность», передает ATR .

«По сообщению от местных жителей, к мечети с. Курцы (Симферопольский район) подъехали представители силовых структур, которые на данный момент проводят оперативно-розыскные мероприятия с прихожанами мечети, завершившими обязательную пятничную молитву. С каждым работают индивидуально», — говорится в сообщении.