В Крыму силовики допрашивают людей в мечети
|15:25 11.10.2019
|Крым
К мечети в с. Курцы в оккупированном Крыму в пятницу, 11 октября, подъехали бронеавтомобиль «Тигр» и две «Газели».
В здании мечети российские силовики проводят «оперативно-розыскные мероприятия», сообщает «Крымская солидарность», передает ATR .
«По сообщению от местных жителей, к мечети с. Курцы (Симферопольский район) подъехали представители силовых структур, которые на данный момент проводят оперативно-розыскные мероприятия с прихожанами мечети, завершившими обязательную пятничную молитву. С каждым работают индивидуально», — говорится в сообщении.
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