Европейский союз запускает программу развития для Лянкаранского района Азербайджана.

Как сообщает SalamNews, об этом руководитель отдела по партнерству генерального директората Еврокомиссии по переговорам о соседстве и расширении Вассилис Марагос заявил на проходящих в Баку структурных консультациях по будущему программы Восточного партнерства.

Отмечается, что примерная сумма выделенная на развитие аграрно-промышленной отрасли составит 13 млн евро.