Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
|15:45 11.10.2019
|Азербайджан
Европейский союз запускает программу развития для Лянкаранского района Азербайджана.
Как сообщает SalamNews, об этом руководитель отдела по партнерству генерального директората Еврокомиссии по переговорам о соседстве и расширении Вассилис Марагос заявил на проходящих в Баку структурных консультациях по будущему программы Восточного партнерства.
Отмечается, что примерная сумма выделенная на развитие аграрно-промышленной отрасли составит 13 млн евро.
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