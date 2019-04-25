Президент РФ Володимир Путін регулярно бере участь в самітах СНД, заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, коментуючи ідею про можливість зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським на такому саміті, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Путін бере участь в самітах (СНД) регулярно”, — сказав ТАСС представник Кремля, коментуючи ідею про зустріч Путіна з Зеленським, озвучену президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як повідомило агентство БелТА, на саміті СНД в Ашхабаді в п’ятницю білоруський лідер заявив: “Що було б поганого, якби нинішній президент України, а він адекватний, нормальна людина, сьогодні був присутній у нас? У нього б не було проблеми поговорити з одним президентом , з другим, третім, зустрітися тут з президентом Росії, про зустріч з яким він багато зараз говорить”.

Білоруський лідер також висловив упевненість, що Україна не повинна була б виходити зі складу СНД. “Я також був занурений в цю проблему і умовляв (Петра) Порошенка (екс-президента України) не робити цього, не виходити з СНД, — розповів він. — Якщо вам (Україні) не подобається, ну не приїжджайте на наші саміти. Тому що це (вихід з СНД) гірше, це погані наслідки для України”.

Нагадуємо, Україна нібито “під надуманим приводом зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське” в середу, 9 жовтня. Про це в четвер заявив журналістам помічник президента Росії Юрій Ушаков.