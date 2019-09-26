В порту Мариуполь рассказали, какие суда задействуют в ледовой кампании

15:01 11.10.2019   Украина

В порту Мариуполь обеспечивать ледовую навигацию будет ледокол "Капитан Белоусов", три специализированных судна типа "Сборщик" и три буксира ледового класса.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в Администрации морского порта Мариуполь.

"К работе при объявлении ледовой кампании привлекаются также суда, имеющие ледовые подкрепления корпуса, что позволяет им ходить в мелкобитом льду за ледоколом и выполнять работы по обслуживанию судов. Это специализированные суда "Сборщик-306", ремонт которого завершен в сентябре, "Сборщик-335", который сейчас находится в доковом ремонте и "Сборщик-387", - сказали в порту.

При этом в случае объявления ледовой кампании ледокольное проведение судов в порт Мариуполь будут обеспечивать буксиры ледового класса "Портовик", "Капитан Маркин" и "Капитан Меркулов".

Как сообщал ЦТС, в сентябре единственный в Украине ледокол "Капитан Белоусов" встал на плановый ремонт на Азовском судоремонтном заводе.

В плане ремонтных работ дефектация корпуса судна и последующий ремонт внешней обшивки, механизмов систем жизнеобеспечения судна, электроустановок и радионавигационного оборудования.

Стоимость ремонта составляет 3,5 миллиона гривен, завершить ремонт и подготовить судно к швартовым испытаниям планируют в ноябре.



Ще на цю тему:

19:30 08.10.2019
Маріупольський порт збільшив прохідну осадку до 7,9 метра
10:00 04.10.2019
Одеський припортовий завод повернувся на міжнародні ринки
20:30 02.10.2019
На николаевском «Океане» — массовая разгрузка судов с ветряными электростанциями / Фото
19:00 02.10.2019
Мінінфраструктури звільнило директора держстивідора Миколаївського порту
08:00 02.10.2019
Компанія «Кернел» у 2020 році спрямує на будівництво терміналу в порту «Чорноморськ» $58 млн
21:00 30.09.2019
За 5 лет правительство планирует построить 15 глубоководных причалов в портах Украины
13:21 27.09.2019
Администрация морских портов подаст в суд на операторов порта “Николаев”
09:40 27.09.2019
Завод "Океан" в режиме порта разгрузит пятое из 28 судов с ветрогенераторами
20:10 26.09.2019
Ізмаїльський порт завершив круїзний сезон / Фото
16:01 25.09.2019
Херсонская ОГА намерена до конца года запустить паром из Скадовска в Турцию
15:01 23.09.2019
В порт Мариуполя возобновили импорт угля. Топливо везут из Нидерландов, США и других стран
08:20 19.09.2019
УЗ намерена избавиться от паромов
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
09:20 09.10.2019
Церква Греції збере позачерговий собор для розгляду українського питаня
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
15:20 10.10.2019
Грузия: «Консорциум развития Анаклия» на грани закрытия
11:00 10.10.2019
Грузинская авиакомпания подает в суд на министерство транспорта России
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
Всі новини країни
Россия Россия
15:15 11.10.2019
У Кремлі прокоментували ідею зустрічі лідерів Росії і України на саміті СНД
12:45 11.10.2019
Російська пропаганда і фейки: Європарламент ухвалив резолюцію
21:10 10.10.2019
Российские военные получили универсальный комплекс управления системами С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф"
20:30 10.10.2019
Акции крупнейшего девелопера жилья в РФ обвалились
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
18:00 10.10.2019
ВМС Румынии и Украины ведут переговоры о военном сотрудничестве / Фото
10:45 10.10.2019
Румыния выделяет 12 миллиардов леев на адаптацию к стандартам НАТО военной базы
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 11.10.2019
Лидеры ЕС обсудят санкции против Турции в связи с операцией в Сирии
14:45 11.10.2019
Туск закликав Туреччину припинити незаконне буріння на шельфі Кіпру
13:45 11.10.2019
Радбез ООН не зміг узгодити заяву щодо турецької операції в Сирії
12:30 11.10.2019
Турецькі сили оточили два прикордонних міста в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
17:01 11.10.2019
Можливості запобігти арештам українців у Криму дуже обмежені – Пристайко
16:45 11.10.2019
13 жовтня з Києва планується виїзд першої української спостережної місії до тимчасово окупованих територій Криму
16:15 11.10.2019
Зеленський: Наступним викликом після припинення війни та повернення окупованих територій Донбасу буде Крим
16:01 11.10.2019
Зеленський призначив нового голову Одеської ОДА
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд