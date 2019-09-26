В порту Мариуполь обеспечивать ледовую навигацию будет ледокол "Капитан Белоусов", три специализированных судна типа "Сборщик" и три буксира ледового класса.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в Администрации морского порта Мариуполь.

"К работе при объявлении ледовой кампании привлекаются также суда, имеющие ледовые подкрепления корпуса, что позволяет им ходить в мелкобитом льду за ледоколом и выполнять работы по обслуживанию судов. Это специализированные суда "Сборщик-306", ремонт которого завершен в сентябре, "Сборщик-335", который сейчас находится в доковом ремонте и "Сборщик-387", - сказали в порту.

При этом в случае объявления ледовой кампании ледокольное проведение судов в порт Мариуполь будут обеспечивать буксиры ледового класса "Портовик", "Капитан Маркин" и "Капитан Меркулов".

Как сообщал ЦТС, в сентябре единственный в Украине ледокол "Капитан Белоусов" встал на плановый ремонт на Азовском судоремонтном заводе.

В плане ремонтных работ дефектация корпуса судна и последующий ремонт внешней обшивки, механизмов систем жизнеобеспечения судна, электроустановок и радионавигационного оборудования.

Стоимость ремонта составляет 3,5 миллиона гривен, завершить ремонт и подготовить судно к швартовым испытаниям планируют в ноябре.