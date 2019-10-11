Туск закликав Туреччину припинити незаконне буріння на шельфі Кіпру

14:45 11.10.2019   Турция

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Туреччину припинити бурову діяльність біля узбережжя Кіпру, оскільки вона підриває зусилля для відновлення переговорів про об'єднання та добросусідських відносин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск заявив під час візиту в Нікосію.

"ЄС підтримує Кіпр на тлі нових незаконних робіт з буріння Туреччини біля берегів Кіпру. Туреччина повинна розуміти, що наша головна стурбованість полягає в тому, що її дії можуть призвести до чергової гуманітарної катастрофи", - написав Туск у Twitter.

Він також розкритикував турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, який пригрозив відкрити двері до Європи для понад 3 мільйонів мігрантів.

"Ми ніколи не приймемо, що біженці використовуються для шантажу. Вчорашні погрози президента Ердогана абсолютно недоречні", - додав він.

Туреччина відправила кілька суден у райони, що потрапляють до континентального шельфу та виключної економічної зони Республіки Кіпр.

Туреччина вже пробурила дві свердловини у водах на схід і захід від острова, викликавши сильні протести з боку Нікосії і Європейського Союзу.

У липні міністри закордонних справ ЄС оголосили про введення санкцій проти Туреччини через буріння в морі біля берегів Кіпру.

Міністри також попередили про "цілеспрямовані заходи" проти окремих осіб і компаній, якщо Туреччина продовжить бурильні роботи.



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