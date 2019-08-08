Україна і турецька компанія створять спільне підприємство з розробки бойових безпілотників
|14:15 11.10.2019
|Украина
Україна і приватна турецька компанія Baykar Makina підписали контракт про створення спільного підприємства з виробництва бойових безпілотників.
Українська сторона займеться розробкою двигунів для відповідних БПЛА, розповів в інтерв'ю Радіо НВ генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус.
«Перше спільне підприємство з іноземцями ми підписали лише місяць тому. Це з найпотужнішим, дуже сучасним турецьким приватним виробником бойових безпілотників. Я якраз був на заводі півтора тижні тому. Ми створюємо спільне підприємство — наші двигуни, їхнє все інше, і станемо ексклюзивним постачальником таких бойових дронів», — повідомив він.
Як зазначив Абромавічус, ці безпілотники вагою до однієї тонни будуть високоточною зброєю.
Нагадаємо, Україна і Туреччина домовилися про постачання для ЗСУ бойових БПЛА оперативно-тактичного рівня Bayraktar TB2 від компанії Baykar Makina в січні 2019 року.
Як відзначав колишній президент України Петро Порошенко, такі дрони при доозброєнні можуть знищувати ворожу бронетехніку, інженерні та фортифікаційні споруди, а також морські цілі.
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