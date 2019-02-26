Обов'язки начальника Одеської філії (ОФ) ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) з 9 жовтня 2019 року покладено на головного диспетчера порту Дениса Карпова-Павіліаніті.

Про це повідомила прес-служба філії, передає Порты Украины.

Крім того, виконуючим обов'язки начальника юридичної служби ОФ ДП «АМПУ» призначений Олександр Кравцов, заступник директора юридичного департаменту апарату управління ДП «АМПУ».

«Просимо взяти цю інформацію до уваги при підготовці офіційних листів та інших документів на адресу керівництва Одеської філії ДП «АМПУ», — додала прес-служба.

У вівторок міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав наказ про припинення повноважень начальника Одеської філії ДП «АМПУ» Ігоря Ткачука. Підстава для звільнення — пункт 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (припинення повноважень посадових осіб).