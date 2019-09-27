Прокурор запросил до 20 с половиной лет тюрьмы для фигурантов ялтинского «дела о «терроризме»

12:05 11.10.2019   Крым

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону в России в пятницу, 11 октября, обвинение запросило до 20 с половиной лет лишения свободы для фигурантов «дела о так называемом терроризме» (ялтинская группа).

По словам адвоката Эдема Семедляева, общий срок наказания шестерым крымским татарам — Муслиму Алиеву, Инверу Бекирову, Эмир-Усеину Куку, Вадиму Сируку, Арсену Джеппарову и Рефату Алимову — составляет почти 100 лет, передает ATR .

«Прокурор в прениях попросил суд признать ялтинских ребят виновными и назначить им наказание:

— Алиеву Муслиму: по ч.1 ст.205.5 — 17 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 — 9,6 лет лишения свободы, а всего 20 лет лишения свободы;

— Бекирову Инверу: по ч.1 ст.205.5 —17,6 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 — 9,6 лет лишения свободы, а всего 20,6 лет лишения свободы;

— Куку Эмир-Усеину: по ч.2 ст.205.5 — 8 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 — 9 лет лишения свободы, а всего 15 лет лишения свободы;

— Сируку Вадиму: по ч.2 ст.205.5 — 8 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 — 9 лет лишения свободы, а всего 15 лет лишения свободы;

— Джеппарову Арсену: по ч.2 ст.205.5 — 7 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 — 8 лет лишения свободы, а всего 13,6 лет лишения свободы;

— Алимову Рефату: по ч.2 ст.205.5 — 7,6 лет лишения свободы, по ч.1 ст.30, ст.278 — 8,6 лет лишения свободы, а всего 14,6 лет лишения свободы».

Напомним, 22 ноября суд в Ростове-на-Дону вернул материалы «дела о так называемом терроризме» (ялтинская группа) в «прокуратуру» для дополнительного расследования. О возвращении «дела» на перерассмотрение ходатайствовали адвокаты политзаключенных, указывая на большое количество ошибок и нарушений.

В январе в Крыму ФСБ предъявила крымским татарам новое обвинение. Инверу Бекирову ужесточили обвинение, назвав его «вторым организатором» запрещенной в РФ организации. В этом «деле» первый «организатор», по версии «следствия», — Муслим Алиев.

Как известно, 12 февраля 2016 года после массовых обысков и задержаний «Киевский райсуд Симферополя» арестовал Инвера Бекирова, Вадима Сирука, Муслима Алиева и Эмир-Усеина Куку. Крымских татар обвиняют в участии в организации «Хизб ут-Тахрир». 18 апреля были задержаны Рефат Алимов и Арсен Джеппаров. Позже фигурантов «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир» Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Энвера Бекирова и Вадима Сирука этапировали из оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону.



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