Рада безпеки ООН не змогла узгодити єдиної позиції з турецького наступу на північному сході Сирії.

Як повідомляє DW, європейські члени ради безпеки закликали до припинення військових дій, в той час як Росія закликала до «стриманості» і «прямого діалогу» між двома країнами, передає УНІАН.

Російська сторона відмовилася підписувати заяву європейців. Зазначається, що зустріч радбезу була скликана за ініціативою 5 його членів –Німеччини, Франції, Великої Британії, Бельгії та Польщі, які стурбовані діями Туреччини.

Однак, Радбез з 15 членів не зміг узгодити заяву із засудженням турецького наступу.

Представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що будь-яка заява Радбезу «має враховувати інші аспекти сирійської кризи». За його словами, в ній має йтися про негайне припинення "незаконного військової присутності" в регіоні.

П'ять європейських країн пізніше закликали Туреччину «припинити односторонні військові дії».

Водночас, США попередили Туреччину про «наслідки» її дій.

Нагадаємо, Туреччина розпочала операцію «Джерело миру» на півночі Сирії, де проживають курди.

Наземному наступу Туреччини передували авіанальоти і артилерійський обстріл території, де утримуються курдські сили. Міністерство оборони Туреччини заявило, що з початку операції на північному сході Сирії військові нанесли удари по 181 бойовій цілі.

За даними базованої в Лондоні Сирійської обсерваторії з прав людини, в результаті ударів турецької авіації загинули, щонайменше, 15 осіб.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його мета - «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії.

Перед цим сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною. Курдські сили як союзник Штатів у регіоні у боротьбі з угруповання «Ісламська держава» назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом у спину».



