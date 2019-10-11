Прем'єр-міністр Греції Киріакос Міцотакіс закликав НАТО збільшити кількість військово-морських патрулів в Егейському морі після погрози Туреччини відкрити двері для 3 мільйонів мігрантів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на прес-конференції після переговорів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Я попросив генерального секретаря НАТО та держави-члени посилити свою присутність в Егейському морі, збільшивши кількість кораблів. Ми просимо, щоб місія була розширена на південь Егейського моря, щоб ми могли охопити весь спектр морських кордонів нашої країни", - сказав Міцотакіс.

НАТО має шість кораблів на півночі Егейського моря, які відслідковують рух човнів, і сповіщують берегову охорону Греції та Туреччини, а також прикордонні сили ЄС Frontex.

Столтенберг у свою чергу закликав союзників з НАТО "надати більше кораблів", але заявив, що мандат патрульних кораблів НАТО полягає в тому, щоб "обмінюватися інформацією, і це не наш мандат зупиняти човни мігрантів".

Як відомо, турецька військова операція "Джерело миру" проти сирійських курдів, яку країна розпочала в середу, викликала хвилю різкої критики західних союзників. ЄС закликав Анкару припинити наступ.