Українська авіакомпанія SkyUp Arlines збільшила свій флот до дев'яти літаків, отримавши Boeing 737-900 ER.

Про це повідомила прес-служба перевізника на своїй сторінці в Facebook, передає УНІАН.

"В аеропорту «Бориспіль» приземлився наш дев'ятий літак. Цей Boeing 737-900 ER отримав державний і реєстраційний знаки UR-SQI. І, знаєте, що? Тепер він найбільший у нашому флоті. І в ньому 215 крісел», - йдеться в повідомленні.

Раніше авіакомпанія SkyUp, яка належить туроператору SkyUp, заявляла про плани в 2019 році збільшити свій флот з 5 до 12 літаків. 20 березня 2018 року авіакомпанія SkyUp Airlines і корпорація Boeing підписали контракт на 624 млн дол. для виробництва п'яти літаків нового покоління серії Boeing 737 MAX, які надійдуть в Україну в 2023 році.

Довідка.

В кінці 2017 року відбулася офіційна презентація в сегменті дешевих авіаперевезень авіакомпанії SkyUp, яка повинна була почати польоти в квітні 2018 року, однак у зв'язку з затримкою отримання сертифіката експлуатанта не змогла цього зробити. Перші чартерні рейси розпочалися тільки з кінця травня, а ось регулярних рейсів не було.

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, а засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up!



