Армія Туреччини і формування сирійської опозиції, воювала на її стороні, після двох днів боїв оточили два прикордонних міста на північному сході Сирії - Рас-ель-Айн і Телль-Аб'яд.



Про це повідомляє Al Jazeera, передає Главком.



За інформацією телестанції, турецькі війська з союзниками замкнули кільце оточення після того, як встановили контроль над 11 населеними пунктами, розташованими в околицях цих міст.



Наголошується, що в Рас-ель-Айн на півночі провінції Ракка турецькі військові увійшли в промислову зону, де ведуть перестрілки з залишаються там бійцями курдських Сил народної самооборони, а в Телль-Аб'яді озброєні опозиціонери витіснили курдських повстанців з передмість Ель-Ябса і Телль-Фандар.



За словами представника опозиційної Сирійської вільної армії Фарук Абу Бакра, озброєна опозиція є партнером Туреччини в боротьбі з терористичними угрупованнями.