Турецькі сили оточили два прикордонних міста в Сирії
|12:30 11.10.2019
|Турция
Армія Туреччини і формування сирійської опозиції, воювала на її стороні, після двох днів боїв оточили два прикордонних міста на північному сході Сирії - Рас-ель-Айн і Телль-Аб'яд.
Про це повідомляє Al Jazeera, передає Главком.
За інформацією телестанції, турецькі війська з союзниками замкнули кільце оточення після того, як встановили контроль над 11 населеними пунктами, розташованими в околицях цих міст.
Наголошується, що в Рас-ель-Айн на півночі провінції Ракка турецькі військові увійшли в промислову зону, де ведуть перестрілки з залишаються там бійцями курдських Сил народної самооборони, а в Телль-Аб'яді озброєні опозиціонери витіснили курдських повстанців з передмість Ель-Ябса і Телль-Фандар.
За словами представника опозиційної Сирійської вільної армії Фарук Абу Бакра, озброєна опозиція є партнером Туреччини в боротьбі з терористичними угрупованнями.
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