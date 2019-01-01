Разумков - голові МЗС Нідерландів: Україна готова сприяти у розслідуванні справи МН17
|12:15 11.10.2019
|Украина
Україна відкрита до діалогу і готова сприяти у розслідуванні справи про збиття літака рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року.
Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ВР.
Разумков підтвердив позицію України щодо необхідності притягнення винних у авіакатастрофі літака МН17 до відповідальності.
"Україна відкрита до діалогу і готова всебічно сприяти в розслідуванні цієї трагедії. Ми докладемо максимум зусиль, щоби винні були покарані", – наголосив голова парламенту.
Блок подякував Україні за підтримку, яка надається у розслідуванні справи щодо авіакатастрофи. Він також наголосив на тому, що Нідерланди як потужний інвестор в економіку України готові до розширення співпраці, якщо для цього будуть створені належні умови.
Раніше парламент Нідерландів проголосував за розслідування ролі України в катастрофі МН17.
Напередодні голова МЗС Нідерландів Стеф Блок, який перебував в Україні з візитом, заявив, що розслідуванням щодо закриття повітряного простору як території України, так і Росії у час, коли було збито літак рейсу MH17, займеться незалежний слідчий орган.
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