В окупованому Криму проукраїнського активіста Приходька відправили в СІЗО на два місяці
|10:30 11.10.2019
|Крым
Затриманого в окупованому Росією Криму проукраїнського активіста Олега Приходька відправили до слідчого ізолятора на два місяці.
Як повідомляє Цензор.Нет із посиланням на об'єднання "Кримська солідарність", Приходько буде в СІЗО до 10 грудня 2019 року.
Такий запобіжний захід обрав підконтрольний окупаційній владі суд Криму.
Сам Приходько наполягав на тому, що нібито знайдені в його будинку вибухові речовини та інші речі йому підкинули.
"У мене два гаражі, вони (співробітники) хотіли один оглядати ... Для мене стало несподіванкою, коли вони стали діставати речі, яких у мене взагалі не було ніколи ... Нехай відбитки знімуть по всьому. Це моя майстерня, вона відкритою залишалася, туди хто завгодно міг зайти", - заявив він у суді.
Нагадаємо, 10 жовтня Олега Приходька затримали російські силовики в анексованому Криму. Його звинувачують у підготовці теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Також як свідка затримали дружину Олега Приходька - Любов Приходько.
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