Заява правозахисних організацій з приводу затримання українського активіста Олега Приходька у Криму

09:53 11.10.2019   Крым

Російська Федерація продовжує практику політично мотивованого переслідування інакомислячих в окупованому Криму. Так, 9 жовтня 2019 року представники ФСБ затримали українського активіста Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району.

Увечері 9 жовтня Приходька доставили до Сімферопольського відділення ФСБ. Наступного ранку окупаційна влада затримала також і дружину Олега Любов Приходько, яку пізніше після допиту відпустили.

Російська ФСБ звинувачує Олега Приходька у незаконному виготовленні вибухових речовин (ст. 223-1 Кримінального кодексу РФ) і підготовці терористичного акту (ст. 205 КК РФ). Як повідомив адвокат затриманого Назім Шеіхмамбетов, активісту інкримінують підготовку підриву будівлі адміністрації міста Саки: у гаражі співробітники ФСБ нібито виявили тротилову шашку, запал і вражаючі елементи, а саме: нарізані зварювальні електроди. Він додав, що сам Приходько вважає справу сфабрикованою і наполягає на тому, що вибухівку йому підкинули.

Звертаємо увагу, що це вже не перший випадок переслідування Олега Приходька. Так, 8 лютого 2019 року співробітники кримського управління ФСБ провели обшук у його помешканні в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії “Свобода”, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли на допит до Сімферополя, де розпитували про його діяльність і зв’язки на материковій частині України. У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Затримання Олега Приходька свідчить, що Російська Федерація продовжує практику переслідування інакомислячих і зловживання своїм антитерористичним та антиекстремістським законодавством для репресій проти українців і кримських татар. Подібним чином відбувалося переслідування іншого українського активіста Володимира Балуха, який не змирився із окупацією і вивісив український прапор на даху свого будинку у селі Серебрянка Роздольненського району. Після цього російські силовики підкинули Балуху патрони і вибухівку, та звинуватили активіста у незаконному зберіганні зброї та образі представника влади.

Так само, як і Володимир Балух, Олег Приходько не приховував своїх проукраїнських поглядів, брав участь у Євромайдані, а після окупації Криму у 2014 році вивісив український прапор на подвір’ї свого будинку.

Затримання Олега Приходька свідчить, що Російська Федерація продовжує грубо ігнорувати норми міжнародного права, прав людини та заклики міжнародних організацій. Приходько став 87-им політичним ув’язненим, яких незаконно продовжує утримувати РФ через політичні мотиви.

Звертаємося до урядів країн Європейського Союзу, Норвегії, Швейцарії, США, Канади, Швейцарії, Японії, Австралії і просимо:

вимагати від РФ негайного звільнення Олега Приходька, припинення переслідування інших активістів та громадських журналістів в окупованому Криму;
посилити санкції проти посадових осіб окупаційної влади Криму та Російської Федерації, які причетні до політично мотивованого переслідування Олега та Любові Приходьків, 86 інших політв’язнів – громадян України, які знаходяться за політично мотивованими справами в РФ і окупованому Криму, та інших грубих порушень прав людини та воєнних злочинів у Криму.

Закликаємо міжнародні організації, зокрема ООН, ОБСЄ, Раду Європи:

звернутися до РФ щодо негайного звільнення Олега та Любові Приходьків та припинення придушення інакомислення в Криму;
вимагати звільнення інших українських політв’язнів, щонайменше 86 осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація;
сприяти проведенню моніторингу судових процесів над громадянами України в російських судових інстанціях та окупаційних кримських “судах”;
сприяти забезпеченню роботи на території окупованого Криму незалежної моніторингової місії щодо ситуації з дотриманням прав людини, зокрема свободи слова і вираження поглядів.

Звертаємося до Президента України, Верховної Ради України, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, прокуратури АР Крим з вимогою :

забезпечити ефективне розслідування кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі та переслідування Олега та Любові Приходьків, а також усіх інших фактів грубих порушень прав людини через переслідування активістів в окупованому Криму з метою забезпечення принципу невідворотності покарання за воєнні злочини та інші грубі порушення прав людини;
розробити та ухвалити необхідне комплексне законодавство з метою забезпечення захисту та державної підтримки осіб, які незаконно позбавлені волі та зазнають політично мотивованого переслідування з боку окупаційної влади Криму та РФ.

 

Центр прав людини ZMINA

Об’єднання родичів політв’язнів Кремля

Кримська правозахисна група

Центр громадянських свобод

Регіональний центр прав людини 

Медійна ініціатива за права людини



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