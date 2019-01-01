Наталья Гончарова, так называемый и.о. министра образования, науки и молодежи Крыма, на заседании профильного «комитета» в так называемом «Госсовете Крыма» заявила, что в 2022 году в оккупированном Крыму в Черноморском районе при поддержке минобороны России будет открыт лагерь «военно-патриотического воспитания «Авангард» для «ребят 9-11 классов».

«У нас новое дело, которым мы серьезно занимаемся. Это создание в Крыму лагеря военно-патриотического воспитания «Авангард». Это совершенно новый лагерь, он будет создан на базе бывшего оздоровительного учреждения «Черноморье» Черноморского района для постоянного, круглогодичного пребывания ребят 9-11 классов», - сказала Гончарова, передает Флот 2017.

По словам чиновницы, лагерь рассчитан на 250 школьников, которые будут проходить 5-7 дневные сборы, при чем без отрыва от учебы – в лагере будет организован учебный процесс.

Гончарова уточнила, что необходимую технику и квалифицированных специалистов для работы в лагере выделит Минобороны РФ.