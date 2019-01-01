Круглогодичное военное воспитание школьников: оккупанты прогонят через военный лагерь всех старшеклассников

11:45 11.10.2019   Крым

Наталья Гончарова, так называемый и.о. министра образования, науки и молодежи Крыма, на заседании профильного «комитета» в так называемом «Госсовете Крыма» заявила, что в 2022 году в оккупированном Крыму в Черноморском районе при поддержке минобороны России будет открыт лагерь «военно-патриотического воспитания «Авангард» для «ребят 9-11 классов».

«У нас новое дело, которым мы серьезно занимаемся. Это создание в Крыму лагеря военно-патриотического воспитания «Авангард». Это совершенно новый лагерь, он будет создан на базе бывшего оздоровительного учреждения «Черноморье» Черноморского района для постоянного, круглогодичного пребывания ребят 9-11 классов», - сказала Гончарова, передает Флот 2017.

По словам чиновницы, лагерь рассчитан на 250 школьников, которые будут проходить 5-7 дневные сборы, при чем без отрыва от учебы – в лагере будет организован учебный процесс.

Гончарова уточнила, что необходимую технику и квалифицированных специалистов для работы в лагере выделит Минобороны РФ.



Ще на цю тему:

17:41 08.04.2019
Окупанти в Криму окрім військових та техніки на парад виведуть дітей
12:21 19.03.2019
Дебаты между старшеклассниками об аннексии Крыма могут принести проблемы им и классному руководителю
09:01 04.02.2019
«Гітлерюгенд» по російськи: в анексованому Севастополі окупанти створили «Будинок Юнармії» / Відео
13:55 22.11.2018
Следком страны оккупанта открыл в "Артеке" учебный центр для детей
18:03 13.11.2018
Милитаризация захватывает детей – оккупированный Севастополь вошел тройку лидеров по «военно-патриотическому воспитанию»
19:04 18.10.2018
Трагедия в Керчи - ребенок не должен держать в руках оружие! / Фото
10:05 16.10.2018
В Керчи оккупанты приняли школьников в отряды казаков и друзей ФСБ
15:15 01.10.2018
В оккупированном Симферополе научат детей обращаться с оружием
09:06 01.06.2018
В «Артеке» 1 июня стартуют военно-патриотические смены Юнармии
13:43 21.05.2018
В Артеке воспитают юных прокуроров
14:09 25.04.2018
Мрачный маскарад: в сети показали фото пропагандистской акции с детьми в оккупированном Крыму
08:38 01.04.2018
Детей, отдыхающих в «Артеке», теперь будет обучать Следственный комитет РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
09:20 09.10.2019
Церква Греції збере позачерговий собор для розгляду українського питаня
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
15:20 10.10.2019
Грузия: «Консорциум развития Анаклия» на грани закрытия
11:00 10.10.2019
Грузинская авиакомпания подает в суд на министерство транспорта России
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
Всі новини країни
Россия Россия
15:15 11.10.2019
У Кремлі прокоментували ідею зустрічі лідерів Росії і України на саміті СНД
12:45 11.10.2019
Російська пропаганда і фейки: Європарламент ухвалив резолюцію
21:10 10.10.2019
Российские военные получили универсальный комплекс управления системами С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф"
20:30 10.10.2019
Акции крупнейшего девелопера жилья в РФ обвалились
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
18:00 10.10.2019
ВМС Румынии и Украины ведут переговоры о военном сотрудничестве / Фото
10:45 10.10.2019
Румыния выделяет 12 миллиардов леев на адаптацию к стандартам НАТО военной базы
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 11.10.2019
Лидеры ЕС обсудят санкции против Турции в связи с операцией в Сирии
14:45 11.10.2019
Туск закликав Туреччину припинити незаконне буріння на шельфі Кіпру
13:45 11.10.2019
Радбез ООН не зміг узгодити заяву щодо турецької операції в Сирії
12:30 11.10.2019
Турецькі сили оточили два прикордонних міста в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
17:01 11.10.2019
Можливості запобігти арештам українців у Криму дуже обмежені – Пристайко
16:45 11.10.2019
13 жовтня з Києва планується виїзд першої української спостережної місії до тимчасово окупованих територій Криму
16:15 11.10.2019
Зеленський: Наступним викликом після припинення війни та повернення окупованих територій Донбасу буде Крим
16:01 11.10.2019
Зеленський призначив нового голову Одеської ОДА
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд