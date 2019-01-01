Україна та Литва обговорили організацію Міжнародної конференції з реформ у Вільнюсі
|11:15 11.10.2019
|Украина
Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький обговорив із послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ Литви Річардасом Дягутісом питання підготовки до Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, запланованої у Вільнюсі в 2020 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу представництва України при ЄС у Facebook.
"Зустріч була присвячена обговоренню організаційних аспектів підготовки Міжнародної конференції з питань реформ, а також актуальним питанням співробітництва Україна - ЄС", - йдеться у повідомленні.
Річардас Дягутіс підкреслив пріоритетність проведення конференції, яку розглядають у Вільнюсі як частину загальної стратегії підтримки процесу реформ в Україні.
Точицький, своєю чергою, подякував Дягутісу за послідовну підтримку Литвою України як на двосторонньому рівні, так і в рамках ЄС, і передусім у контексті протистояння російській агресії та впровадження системних реформ в державі.
Нагадаємо, Україна сподівається, що перше засідання оновленого парламентського Комітету асоціації Україна - Європейський союз відбудеться до кінця 2019 року.
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