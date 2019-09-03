Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть ввести дуже жорсткі санкції проти Туреччини у зв'язку з проведенням нею військової операції в Сирії.

Про це він сказав журналістам на прес-конференції в четвер, передає Reuters, передає УНІАН.

"У нас є один з трьох варіантів: відправити тисячі військовослужбовців і перемогти у військовому відношенні, нанести серйозний удар по Туреччині у фінансовому відношенні і за допомогою санкцій або стати посередником між Туреччиною і курдами", - заявив Трамп.

Він додав, що сумнівається, щоб американський народ, хотів військового втручання США в ситуацію в Сирії.

"Ми перемогли і покинули цей район, подивимося, що станеться. Ми можемо зробити щось дуже жорстке - санкції або інші фінансові заходи", - зазначив президент США.

У Держдепі уточнили, що США введуть санкції проти Туреччини у випадку етнічних чисток і невибіркових ударів по цивільному населенню на півночі Сирії. На даний момент подібні випадки зафіксовані не були.

Нагадаємо, Туреччина розпочала операцію «Джерело світу» на півночі Сирії, де проживають курди. Наземного наступу Туреччини передували авіанальоти і артилерійський обстріл території, де утримуються курдські сили. Міністерство оборони Туреччини заявило, що з початку операції на північному сході Сирії військові завдали ударів по 181 бойовій цілі.

За даними базованої в Лондоні Сирійської обсерваторії з прав людини, унаслідок ударів турецької авіації загинули щонайменше 15 людей.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його ціль – «курдські бойовики» та члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Перед цим сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною. Курдські сили, як союзник Штатів в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».