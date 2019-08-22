Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
|10:45 11.10.2019
|Румыния
Румунський військовий корабель вперше взяв участь у цих навчаннях минулого року.
Військово-морські маневри ”Nusret 19” включають роботу водолазів, підводні гідрографічні дослідження та забезпечення комплексного інформаційного забезпечення, необхідного для ведення боротьби з морськими мінами, передає Український мілітарний портал.
Технічні характеристики гідрографічного морського судно Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu.
Стандартна водотоннажність: 2366 тонн
Повна водотоннажність: 2450 тонн
Максимальна водотоннажність: 2665 тонн
Максимальна довжина: 64,7 метри
Максимальна ширина: 14,6 метри
Висота надбудови: 7,11 метри
Максимальна швидкість: 11 вузлів
Економічна швидкість: 8 вузлів
Автономність: 30 діб
Дальність плавання: 2000 миль
Може розміщувати: до 63 осіб на борту
Побудоване судно було у 1996 році. Окрім гідрографічних функцій також може виконувати пошуково-рятувальні операції, роботи з буксирування, пожежогасіння на кораблях та суднах, тощо.
Окрім Туреччини та Румунії в навчаннях беруть участь Азербайджан, Болгарія, Греція, Катар, Кувейт, Іспанія та Італія.
Триватиме ”Nusret 19” до 22 жовтня.
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