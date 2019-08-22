Румунський військовий корабель вперше взяв участь у цих навчаннях минулого року.

Військово-морські маневри ”Nusret 19” включають роботу водолазів, підводні гідрографічні дослідження та забезпечення комплексного інформаційного забезпечення, необхідного для ведення боротьби з морськими мінами, передає Український мілітарний портал.

Технічні характеристики гідрографічного морського судно Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu.

Стандартна водотоннажність: 2366 тонн

Повна водотоннажність: 2450 тонн

Максимальна водотоннажність: 2665 тонн

Максимальна довжина: 64,7 метри

Максимальна ширина: 14,6 метри

Висота надбудови: 7,11 метри

Максимальна швидкість: 11 вузлів

Економічна швидкість: 8 вузлів

Автономність: 30 діб

Дальність плавання: 2000 миль

Може розміщувати: до 63 осіб на борту

Побудоване судно було у 1996 році. Окрім гідрографічних функцій також може виконувати пошуково-рятувальні операції, роботи з буксирування, пожежогасіння на кораблях та суднах, тощо.

Окрім Туреччини та Румунії в навчаннях беруть участь Азербайджан, Болгарія, Греція, Катар, Кувейт, Іспанія та Італія.

Триватиме ”Nusret 19” до 22 жовтня.