Євросоюз має вжити більш активні заходи протидії поширенню фейкових новин та цілеспрямованим актам зовнішнього втручання у європейські виборчі процеси.

Про це йдеться у резолюції, яка була ухвалена у четвер під час пленарного засідання Європарламенту у Брюсселі більшістю голосів - 469 – «за», 143 – «проти», ще 47 депутатів утримались, передає Укрінформ.

«Іноземне втручання у виборчі процеси є серйозною загрозою для європейського демократичного суспільства, від якої виграють лише анти-європейські, праворадикальні, екстремістські та популістські сили», - зазначається у повідомленні, яке розміщено на сайті Європейського Парламенту.

Зокрема, Європарламент констатував, що іноземне зовнішнє втручання має системний характер, і здійснюється різними шляхами: через інформаційні кампанії в соціальних мережах, здійснюючи кібернетичні атаки на виборчу інфраструктуру, або шляхом надання фінансової підтримки політичним партіям в ході головних національних або європейських виборів. І хоча у всіх країнах-членах ЄС такі зовнішні дотації політичних партій або кандидатів повністю або частково заборонені, ці правила можуть обходити. В якості прикладу депутати згадали ситуацію навколо партії «Національний фронт» у Франції, а також звинувачення, які пролунали в європейських медіа на адресу австрійської «Партії свободи», італійської партії Lega та британської політичної сили Leave.eu (в перекладі - полишимо ЄС, ред.)

Депутати окремо висловили глибоке занепокоєння з приводу «дуже небезпечної природи російської пропаганди», яка є головним джерелом дезінформацій в Європі, та інтенсивність якої подвоїлася з січня 2019 року – за цей час було зареєстровано 998 випадків дезінформації, в той час як у 2018 році – 434 такі випадки.

У цьому ж контексті депутати рішуче засудили «агресивні дії» неєвропейських держав, які спрямовані на підрив суверенітету країн-кандидатів на входження до ЄС в регіоні Західних Балкан та країн Східного Партнерства.

В якості протидії таким тенденціям депутати закликали до вдосконалення підрозділів стратегічних комунікацій Євросоюзу та перетворення їх у постійні структури із набагато більшим фінансуванням. Депутати також закликали компанії-провайдери інтернет-послуг та операторів соціальних мереж до співпраці у протидії дезінформації, не порушуючи при цьому принципів свободи слова. Європарламент закликав Євросоюз розробити відповідні правові рамки для ефективної протидії гібридним загрозам.

Як зазначається в повідомленні, пропозиції Європарламенту набувають особливої ваги з огляду на те, що до 2020 року в країнах ЄС відбудуться понад 50 президентських, національних, місцевих або регіональних виборів, які мають бути надійно захищені від зовнішнього втручання.