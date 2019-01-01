Український експерт розповів у США про сценарії війни РФ проти нашої країни

10:15 11.10.2019   Украина

Розвиток ситуації на Донбасі передбачає два варіанти: реалізацію Мінських угод або воєнний сценарій, з імовірним посиленням агресії РФ – аж до повномасштабного наступу.

Про це розповів у Вашингтоні голова Ради волонтерів при Міноборони України, представник Українського інституту безпекових досліджень Олексій Грідін.

"Якщо перший варіант не реалізовується (мирний план, включно з виборами на окупованих територіях на умовах України – ред.), ми автоматично виходимо до другого варіанту – це стіна (по лінії розмежування – ред.). Якщо ми зводимо стіну, фактично кордон для окупованих територій, це для Росії є неприйнятним, тому з її боку явно проявлятиметься агресія, варіанти якої можуть бути дуже різними", - зазначив експерт у коментарі Укрінформу під час конференції в Вашингтоні "Квест України на зрілість державницької нації".

Зі слів Грідіна, ГУР МО України прорахувало вісім варіантів імовірних сценаріїв розвитку ситуації в середній та довгостроковій перспективах. Чотири з них несуть реальну загрозу для суверенітету й територіальної цілісності України, тобто передбачають військові дії.

"Найнебезпечнішим, з точки зору фахівців, є сценарій збройного конфлікту всередині України, провокованого ззовні з метою змінити державний устрій та конституційну владу або військово-політичне керівництво", - зауважив фахівець.

Другий за небезпечністю – варіант застосування Росією повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, продовжив експерт, припускаються сценарії втягування України в збройні конфлікти інших держав, а також прикордонний конфлікт як причина для повномасштабної воєнної операції.

Аби бути готовими реагувати на такий розвиток подій, військово-політичне керівництво України розглядає низку кроків, у тому числі для реалізації державних програм, а також посилення оборонної взаємодії зі союзниками.

Грідін також повідомив, що під час перебування у Вашингтоні у нього заплановані зустрічі з американськими партнерами. Він зауважив, що має позитивні очікування стосовно продовження оборонної допомоги Україні.



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