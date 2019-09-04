Треба повернутися до питання уповноваженого у справах кримських татар - Президент
|10:01 11.10.2019
|Крым
Володимир Зеленський очікує, що спільнота кримських татар запропонує Офісу Президента свою кандидатуру на посаду Уповноваженого у справах кримськотатарського народу.
Про це він сказав під час пресмарафону 10 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ця посада (Уповноваженого Президента у справах кримськотатарського народу — ред.) потрібна. Ми з панами Джемілєвим та Чубаровим говорили про це. Ми просили в них запропонувати свою кандидатуру, але після цього ми нічого не отримали, мені здається. Треба повернутися до цього питання", - сказав Зеленський.
Він додав, що було би правильно, якби кримськотатарська спільнота запропонувала Офісу Президента свою кандидатуру на цю посаду.
При цьому Зеленський нагадав, що в Офісі Президента питанням Криму займається Антон Кориневич.
Як повідомлялося, Петро Порошенко запровадив посаду Уповноваженого Президента у справах кримськотатарського народу в серпні 2014 року.
Її обійняв Мустафа Джемілєв. 18 травня 2019 року Порошенко підписав указ про увільнення Джемілєва від виконання обов’язків.
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