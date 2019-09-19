Президент Росії Володимир Путін не просив Київ відновити подачу води до Криму.

Про це заявив голова України Володимир Зеленський під час прес-конференції для журналістів, передає QHA.

За його словами, він не обговорює з Москвою у принципі питання подачі дніпровської води на анексований півострів.

Цю тему та сторона не порушувала. Ми в цьому питанні захищаємо Україну. Що ми готуємо, ми робимо — облаштовуємо нормальні комфортні КПВВ на Херсонщині, хочемо там розвивати інфраструктуру, особливо біля Криму. Тому питання подачі води до Криму не стоїть.

Разом з тим президент висловив жаль, що попередня влада не порушувала питання Криму на полях перемовин Мінської групи і це питання стало непріоритетним.

Однак Зеленський пообіцяв, що під час зустрічі “нормандської четвірки” порушить питання анексії Криму.

Раніше керівник Федерального агентства водних ресурсів Росії Дмитро Кирилов повідомив, що РФ не проводить перемовин з Україною щодо відновлення поставок води Північно-Кримським каналом, оскільки Крим не потребує цього.

Як повідомлялося раніше, що «голова регіонального відділення Російського географічного товариства в Криму», «декан географічного факультету Таврійської академії» Борис Вахрушев повідомив, що ніяких запасів води у Північно-Кримському каналі (ПКК) не залишилося, вони вже усі спрацьовані й на них годі сподіватися.

Наприкінці 2018 року «голова Державного комітету з водного господарства і меліорації» Криму Ігор Вайль зізнався, що увесь 2019 рік схід і центр Криму відчуватимуть нестачу водного ресурсу.