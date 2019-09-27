Ніхто не забув про полон ні на території Росії, ні в Криму
|09:30 11.10.2019
|Крым
Україна має три списки обміну полоненими, яких затримали в Криму і на Донбасі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час великої прес-конференції для журналістів у Києві, передає QHA.
За словами голови держави, до списків внесено людей, яких затримали в Криму, полонені, яких тримають бойовики «ЛДНР», і третій, найскладніший список — це люди, які знаходяться у полоні на Донбасі, але особи яких не підтверджує сторона бойовиків.
За словами Зеленського, за двома списками Україна готова обміняти ув’язнених «хоч завтра».
Разом з тим президент повідомив, що готовий знову безпосередньо обговорювати з президентом РФ Володимиром Путіним питання визволення полонених і в’язнів Кремля.
4 жовтня, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що обмін між затриманими особами з Україною у форматі «всіх на всіх» має бути кінцевою метою, і певна робота в цьому контексті триває.
Раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що є перспективи ще одного обміну утримуваними особами між Україною і Росією, який може відбутися до кінця року.
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