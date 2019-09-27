Найближчим часом Росія поверне захоплені біля Керченської протоки кораблі – Пристайко

09:15 11.10.2019   Крым

Найближчим часом Росія поверне українські військові кораблі, які вона захопила біля Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

За його словами, між Росією і Україною «є взаємодія» і процес повернення кораблів вже «на фінальному етапі».

«Ми зараз на фінальному етапі передачі цих кораблів. Вони будуть повернуті найближчим часом. Технічні питання обговорюються якраз військово-морським командуванням. Наша задача, як Міністерства закордонних справ, дати можливість завершити процес», – зазначив Пристайко.

Він додав, що Україна вже заявила російській стороні після завершення певних етапів переговорів, що «ми готові – назвіть точку координат, де ці кораблі будуть стояти, і час, коли ми можемо забрати свої кораблі».

«Ми хочемо подивитися, в якому стані ці кораблі нам передані, чи залишилися на них, наприклад, відмітки від пострілів, які були зроблені по наших кораблях. Щось мені підказує, що їх там не буде на цей момент, коли ми їх заберемо. Але цей процес відбудеться найближчим часом», – сказав Пристайко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Крім того, міністр закордонних справ наголосив, що Україна не визнає виконання Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо негайного звільнення українських моряків і кораблів.

«Ми так само не визнаємо виконання російською стороною повернення моряків, воно не відбулося на вимогу суду. Вони мали бути повернені давно-давно без всякої видачі нами бажаних російською стороною (осіб – ред.). Але, на жаль, так сталося, ми не могли чекати, поки наші люди будуть сидіти по російських в’язницях, і чекати, поки Росія виконає рішення Міжнародного трибуналу», – сказав Пристайко.

Міністр припустив, що ухвалення остаточного рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо порушення Російською Федерацією імунітетів трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів може затягнутися на роки.

«Коли буде остаточне рішення – я взагалі думаю, що це питання років. Неприємно, але така природа цих міжнародних судів. Іншого, на жаль, нічого кращого не придумано», – зазначив він.

У вересні в Кремлі заявили, що Росія і Україна поки не обговорювали долю «затриманих» біля берегів Криму трьох українських військових кораблів – буксира «Яни Капу» і катерів «Нікополь» і «Бердянськ».

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Росія не хоче повертати захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі, бо це є «прямим доказом російської агресії».

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків і кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

25 червня стало відомо, що українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» в Керчі, де вони перебували останні місяці.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки.

 



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