Норвегія заявила, що призупиняє весь експорт нових озброєнь до Туреччини після того, як Анкара розпочала військовий наступ на курдські сили на півночі Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Зважаючи на те, що ситуація складна і швидко змінюється, Міністерство закордонних справ в рамках запобіжного заходу не працюватиме з будь-якими новими вимогами щодо експорту оборонних матеріалів або матеріалів багатоцільового використання до Туреччини", - заявила міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде.

Турецька військова операція "Джерело миру" проти сирійських курдських ополчень, яку країна розпочала в середу, викликала хвилю різкої критики західних союзників. ЄС закликав Анкару припинити наступ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що турецькі сили ліквідували "109 терористів" - членів курдських загонів "Демократичних сил Сирії" (SDF). Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.

SDF заявили, що внаслідок турецьких повітряних ударів і обстрілів загинули вже 9 мирних мешканців, поранені десятки.

Шестеро цивільних осіб загинули і ще 70 отримали поранення внаслідок ракетних та мінометних обстрілів турецьких міст з боку Сирії.

Багато країн занепокоєні тим, що наступ на курдів може сприяти відродженню сил "Ісламської держави".

Ердоган стверджує, що військова операція Туреччини в Сирії "гарантує всьому світу", що "Ісламська держава" не зможе знову панувати в регіоні.

Рада Безпеки ООН збереться на засідання у четвер, щоб обговорити ситуацію в Сирії.