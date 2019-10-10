Норвегія призупиняє експорт нової зброї до Туреччини
|08:45 11.10.2019
|Турция
Норвегія заявила, що призупиняє весь експорт нових озброєнь до Туреччини після того, як Анкара розпочала військовий наступ на курдські сили на півночі Сирії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
"Зважаючи на те, що ситуація складна і швидко змінюється, Міністерство закордонних справ в рамках запобіжного заходу не працюватиме з будь-якими новими вимогами щодо експорту оборонних матеріалів або матеріалів багатоцільового використання до Туреччини", - заявила міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде.
Турецька військова операція "Джерело миру" проти сирійських курдських ополчень, яку країна розпочала в середу, викликала хвилю різкої критики західних союзників. ЄС закликав Анкару припинити наступ.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що турецькі сили ліквідували "109 терористів" - членів курдських загонів "Демократичних сил Сирії" (SDF). Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.
SDF заявили, що внаслідок турецьких повітряних ударів і обстрілів загинули вже 9 мирних мешканців, поранені десятки.
Шестеро цивільних осіб загинули і ще 70 отримали поранення внаслідок ракетних та мінометних обстрілів турецьких міст з боку Сирії.
Багато країн занепокоєні тим, що наступ на курдів може сприяти відродженню сил "Ісламської держави".
Ердоган стверджує, що військова операція Туреччини в Сирії "гарантує всьому світу", що "Ісламська держава" не зможе знову панувати в регіоні.
Рада Безпеки ООН збереться на засідання у четвер, щоб обговорити ситуацію в Сирії.
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