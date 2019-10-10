МЗС України прокоментувало наступ Туреччини в Сирії

08:30 11.10.2019   Украина

В Україні уважно стежать за початком військової операції збройними силами Туреччини на північному сході Сирії і закликають врегульовувати проблеми безпекового і гуманітарного характеру в міжнародно-правовому полі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС України.

"Хочемо нагадати, що конфлікт у Сирії триває не один рік. Однією з головних причин неможливості покласти край стражданням народів Сирії є позиція тих країн, які підтримують режим Башара Асада і блокують відповідні рішення Ради Безпеки ООН", - заявили у відомстві.

"Ми очікуємо, що РБ ООН та її члени, за участі всіх зацікавлених сторін, зокрема й Туреччини, розглянуть це питання на анонсованому на сьогодні засіданні та ухвалять рішення, які дозволять вирішувати проблеми безпекового і гуманітарного характеру в міжнародно-правовому полі", - додали в МЗС України.

Турецька військова операція "Джерело миру" проти сирійських курдських ополчень, яку країна розпочала в середу, викликала хвилю різкої критики західних союзників. ЄС закликав Анкару припинити наступ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що турецькі сили ліквідували "109 терористів" - членів курдських загонів, яких Туреччина вважає терористами, що загрожують її безпеці.

Багато країн занепокоєні тим, що наступ на курдів може сприяти відродженню сил "Ісламської держави".

Ердоган стверджує, що військова операція Туреччини в Сирії "гарантує всьому світу", що "Ісламська держава" не зможе знову панувати в регіоні.

Рада Безпеки ООН збереться на засідання у четвер, щоб обговорити ситуацію в Сирії.



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