Сирійські курди у четвер бомбардували та обстріляли три прикордонні турецькі міста. Унаслідок нападу загинули 6 мирних мешканців, серед них – дитина.

Про це інформує REUTERS, передає УНІАН.

За словами представника служби безпеки Туреччини, збройні сили завдали удару, зокрема, по військових складах і базах.

Унаслідок нальоту курдів загинули 6 мешканців і ще 70 – поранено.

Водночас президент Туреччини Таїп Ердоган заявив в Анкарі, що до цього часу було вбито 109 бойовиків.

Курди відповідають, що це – їхня відповідь розпочатій операції "Джерело миру".

Нагадаємо, Туреччина почала операцію «Джерело миру» на півночі Сирії, де проживають курди. Наземному наступу Туреччини передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що з початку операції на північному сході Сирії військові завдали ударів по 181 бойовій цілі. За даними базованої в Лондоні Сирійської обсерваторії з прав людини, унаслідок ударів турецької авіації загинули щонайменше 15 людей.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його ціль – «курдські бойовики» та члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії.

Перед цим сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною. Курдські сили, як союзник Штатів в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».



