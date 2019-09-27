Зеленський готовий обговорювати створення автономії з кримськими татарами

08:01 11.10.2019   Крым

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрічатися з представниками кримських татар для обговорення питання щодо внесення змін до Конституції для створення кримськотатарської національно-територіальної автономії.

Про це він сказав під час пресмарафону 10 жовтня, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"З приводу змін до Конституції і з приводу законопроєктів (щодо корінних народів - ред.) я зустрічався з паном Джемілєвим і паном Чубаровим. Вони сказали, що мають пропозиції з приводу цих законопроєктів і вони принесуть їх нам, коли сформується новий склад Верховної Ради, комітети. Думаю, що вони дійсно мають пропозиції, їх покажуть і можемо їх обговорювати. Це дуже серйозне питання — внесення змін до Конституції", - сказав Зеленський.

Президент додав, що з приводу законопроєктів готовий зустрічатися з представниками кримськотатарського народу за участю міністра закордонних справ Вадима Пристайка, бо він "глибше в цій темі".

Зеленський зауважив, що вважає можливе внесення змін до Конституції щодо автономії одним із шляхів підтримки кримських татар, але наголосив, що він не впевнений, що це "реально спростить тему повернення Криму".

Водночас Зеленський наголосив, що з великою повагою ставиться до кримських татар і до того, як вони захищають свою країну, особливо до тих, які залишаються в Криму, тому що для них найскладніше - бути там і захищати Україну і свій Крим.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня, в Міжнародний день корінних народів світу, Зеленський провів зустріч з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим, президентом Всесвітнього конгресу кримських татар Рефатом Чубаровим, представником Президента в АРК Антоном Кориневичем, на якій обговорювалося питання створення кримськотатарської національно-територіальної автономії.

У травні 2017 року в Україні була створена Робоча група з напрацювання пропозицій, змін і доповнень до Конституції України щодо АР Крим. До її складу увійшли народні депутати всіх фракцій, провідні правознавці та юристи, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу. У квітні 2018 року робоча група завершила роботу над поправками та прийняла текст змін і доповнень.



Ще на цю тему:

15:25 11.10.2019
В Крыму силовики допрашивают людей в мечети
12:05 11.10.2019
Прокурор запросил до 20 с половиной лет тюрьмы для фигурантов ялтинского «дела о «терроризме»
16:40 10.10.2019
Политзаключенного Асанова поместили в спецблок СИЗО
09:30 10.10.2019
Чубаров: Нова влада не поспішає з розглядом законопроєктів щодо Криму
13:01 09.10.2019
Слідчі дії у червоногвардійській «справі Хізб ут-Тахрір» завершилися – адвокат
09:30 09.10.2019
Суд в окупованому Криму залишив під арештом 3 фігурантів «справим Хізб ут-Тахрір»
16:15 08.10.2019
Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Абільтарова етапували у Ставропольський край
13:00 08.10.2019
Політв’язню Гафарову не передають медикаменти у СІЗО — адвокат
09:15 08.10.2019
На виїзді з Криму російські окупанти затримали правозахисника Абдурешита Джеппарова
08:00 08.10.2019
Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" доставили в СІЗО Ростова-на-Дону
16:30 07.10.2019
Чи віддасть Росія Україні кримських татар, яких вважає "терористами"?
15:30 07.10.2019
У Криму "суд" закрив справу проти імама Кантемірова
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
09:20 09.10.2019
Церква Греції збере позачерговий собор для розгляду українського питаня
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
15:20 10.10.2019
Грузия: «Консорциум развития Анаклия» на грани закрытия
11:00 10.10.2019
Грузинская авиакомпания подает в суд на министерство транспорта России
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
Всі новини країни
Россия Россия
15:15 11.10.2019
У Кремлі прокоментували ідею зустрічі лідерів Росії і України на саміті СНД
12:45 11.10.2019
Російська пропаганда і фейки: Європарламент ухвалив резолюцію
21:10 10.10.2019
Российские военные получили универсальный комплекс управления системами С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф"
20:30 10.10.2019
Акции крупнейшего девелопера жилья в РФ обвалились
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
18:00 10.10.2019
ВМС Румынии и Украины ведут переговоры о военном сотрудничестве / Фото
10:45 10.10.2019
Румыния выделяет 12 миллиардов леев на адаптацию к стандартам НАТО военной базы
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 11.10.2019
Лидеры ЕС обсудят санкции против Турции в связи с операцией в Сирии
14:45 11.10.2019
Туск закликав Туреччину припинити незаконне буріння на шельфі Кіпру
13:45 11.10.2019
Радбез ООН не зміг узгодити заяву щодо турецької операції в Сирії
12:30 11.10.2019
Турецькі сили оточили два прикордонних міста в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
17:01 11.10.2019
Можливості запобігти арештам українців у Криму дуже обмежені – Пристайко
16:45 11.10.2019
13 жовтня з Києва планується виїзд першої української спостережної місії до тимчасово окупованих територій Криму
16:15 11.10.2019
Зеленський: Наступним викликом після припинення війни та повернення окупованих територій Донбасу буде Крим
16:01 11.10.2019
Зеленський призначив нового голову Одеської ОДА
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд