Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрічатися з представниками кримських татар для обговорення питання щодо внесення змін до Конституції для створення кримськотатарської національно-територіальної автономії.

Про це він сказав під час пресмарафону 10 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З приводу змін до Конституції і з приводу законопроєктів (щодо корінних народів - ред.) я зустрічався з паном Джемілєвим і паном Чубаровим. Вони сказали, що мають пропозиції з приводу цих законопроєктів і вони принесуть їх нам, коли сформується новий склад Верховної Ради, комітети. Думаю, що вони дійсно мають пропозиції, їх покажуть і можемо їх обговорювати. Це дуже серйозне питання — внесення змін до Конституції", - сказав Зеленський.

Президент додав, що з приводу законопроєктів готовий зустрічатися з представниками кримськотатарського народу за участю міністра закордонних справ Вадима Пристайка, бо він "глибше в цій темі".

Зеленський зауважив, що вважає можливе внесення змін до Конституції щодо автономії одним із шляхів підтримки кримських татар, але наголосив, що він не впевнений, що це "реально спростить тему повернення Криму".

Водночас Зеленський наголосив, що з великою повагою ставиться до кримських татар і до того, як вони захищають свою країну, особливо до тих, які залишаються в Криму, тому що для них найскладніше - бути там і захищати Україну і свій Крим.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня, в Міжнародний день корінних народів світу, Зеленський провів зустріч з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим, президентом Всесвітнього конгресу кримських татар Рефатом Чубаровим, представником Президента в АРК Антоном Кориневичем, на якій обговорювалося питання створення кримськотатарської національно-територіальної автономії.

У травні 2017 року в Україні була створена Робоча група з напрацювання пропозицій, змін і доповнень до Конституції України щодо АР Крим. До її складу увійшли народні депутати всіх фракцій, провідні правознавці та юристи, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу. У квітні 2018 року робоча група завершила роботу над поправками та прийняла текст змін і доповнень.