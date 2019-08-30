КБ «Луч» на XVI Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека 2019» представило універсальну керовану ракету Р-10, що може застосовуватися проти танків і літаків.

Універсальна керована ракета у транспортно-пусковому контейнері РК-10 зі змінними бойовими частинами призначена для враження нерухомих та рухомих сучасних броньованих цілей із динамічним захистом, невеликих кораблів (катерів) та низколетящих повітряних цілей, пише Український мілітарний портал.

Ракета наводиться на ціль лазерним променем із супроводженням цілі в автоматичному режимі. Максимальна дальність стрільби ракетою складає 10 км. Маса ракети – 62 кг, бойової частини – 38 кг. Довжина транспортно-пускового контейнеру – 2144 мм, діаметр ТПК – 190 мм.

Протитанковий варіант ракети Р-10-К оснащується 152-мм тандемною кумулятивною бойовою частиною (на фото) із заявленим бронепробиттям у 1100 мм за динамічним захистом. Застосовувати протитанкову версію передбачається передусім з бойових гелікоптерів.

Зенітна ракета Р-10-ОФ оснащується 130-мм осколково-фугасною бойовою частиною з ударним ядром та безконтактним підривачем. ЗКР Р-10-ОФ призначена для застосування у мобільних зентітно-ракетних комплексах. Крім того ракета здатна пробити до 120-мм броні.

Ракети використовуються при температурі навколишнього середовища від -40 до +60°C.

Фото УМП.