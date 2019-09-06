Мобильный комплекс управления глубоко модернизированной зенитной ракетной системой семейства С-300 получили войска ПВО 20 общевойсковой армии.

Об єтом сообщает Интерфакс со ссілкой на пресс-службу Западного военного округа.



"Войска противовоздушной обороны Западного военного округа получили на вооружение мобильный комплекс управления глубоко модернизированным зенитным ракетным комплексом семейства С-300. Расчеты комплекса управления дивизионами ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит" приступили к приемке вооружения и военной техники", - сообщили в пресс-службе.



Там отметили, что "новый пункт управления вместе с системой радиолокационного обнаружения отличает заложенные технические возможности управления комплексами не только семейства С-300, но и С-400 с усовершенствованными боевыми частями ракет".



Комплекс заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства в конце октября 2019 года, отмечают военные.



Система обнаружения и ведения комплекса позволяет определять дополнительные лётные параметры целей в расширенных диапазонах высот и дальностей до цели с использованием системы "свой-чужой".



"Зенитная ракетная система предназначена для обороны важнейших объектов государства и его Вооруженных сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения, во всем диапазоне и скоростей их боевого применения, в том числе, при воздействии интенсивных активных и пассивных помех", - отметили в пресс-службе.



Там сообщили, что "Фаворит" - дальнейшее развитие зенитной ракетной системы С-300. Ее боевые возможности повысились благодаря новой ракете, имеющей повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км с обеспечением подрыва боевого заряда цели, увеличения дальней границы зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, в том числе при стрельбе вдогон. У ЗРС расширены информационные возможности командного пункта системы по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.