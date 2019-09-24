«Нібулон» здійснив перше завантаження судна Nibulon Maх / Фото

21:00 10.10.2019   Украина

На перевантажувальному терміналі ТОВ «Сільськогосподарське підприємство (СП) «Нібулон» у Миколаєві в четвер уперше відбулося завантаження 140-метрового самохідного плавучого крана Nibulon Maх із вантажними трюмами ємністю 13,4 тис. кубометрів. 

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

«Святкова атмосфера навколо гучного введення в експлуатацію судна Nibulon Max, яке відбулося 20 вересня на міжнародному форумі Trans Expo Odesa-Mykolaiv 2019, ще не розвіялася, а потужне судно вже приступило до виконання свого першого завдання. Сьогодні на перевантажувальному терміналі для перевалки зернових та олійних культур ТОВ СП «Нібулон» у Миколаєві спеціалізоване кранове судно було завантажене 8,5 тис. тонн кукурудзи нового врожаю», — ідеться у повідомленні.

На цьому етапі всі роботи виконуються ув тестовому режимі, відзначають фахівці компанії. Завантажившись сільгосппродукцією, Nibulon Max вийде на зовнішній рейд Миколаївського морського порту, де виконає перевантаження кукурудзи з власних трюмів на судно типу Panamax RB Jordana дедвейтом 81301 тонн. Паралельно 140-метровий плавкран буде здійснювати підкачування на закордонне судно додаткового обсягу кукурудзи безпосередньо з несамохідних суден компанії. Навантажувальні роботи на зовнішньому рейді Миколаївського морського порту планується розпочати 11 жовтня, і після їх закінчення RB Jordana попрямує до Єгипту.

У вересні «Нібулон» розпочав експлуатацію найбільшого судна компанії — самохідного перевантажувача Nibulon Maх, що дозволить збільшити річний обсяг перевалки вантажів на 2-3 млн тонн і досягти загального річного обсягу перевалки 5-6 млн тонн.

Nibulon Max має два вантажні трюми місткістю 13,4 тис. кубометрів, призначені для перевезення зернових навалювальних і генеральних вантажів. Наявність власних трюмів на судні забезпечує безперервну роботу кранів при швартових операціях з баржами, що скоротить час завантаження суден. Для обслуговування вантажних трюмів, а також проведення вантажно-розвантажувальних робіт в умовах порту і на відкритому рейді в морі на судні розміщені два повноповоротні вантажні крани Liebherr-MCCTEC Rostock GmbH з максимальною вантажопідйомністю 45 тонн і максимальним вильотом стріли — 36 м, які зміщені на 3600 мм на лівий борт від діаметральної площини судна, що дозволяє повністю завантажувати і розвантажувати судна типу Panamax. Продуктивність кранових частин — 18 тис. тонн на добу.

ТОВ «СП «Нібулон» (засноване в 1991 році) — один із найбільших операторів зернового ринку України. Володіє власним перевантажувальним терміналом у Миколаївському морському порту річною потужністю 5 млн тонн, одинадцятьма річковими терміналами на Дніпрі і Південному Бузі, судноплавною компанією, суднобудівно-судоремонтним заводом. Компанія в 2018-2019 маркетинговому році (МР) збільшила експорт зернових і олійних порівняно з 2017-2018 МР на 26,8% — до 5,2 млн тонн.


 Фото: nibulon.com



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