Турецькі сили вбили понад 100 бойовиків під час штурму курдських загонів на північному сході Сирії, заявив президент Туреччини в четвер, 10 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами високопоставленого турецького представника служби безпеки, збройні сили завдали ударів по складах зброї та боєприпасів, бойових позиціях та позиціях снайперів, тунелях та військових базах.

"В цей час операція триває із залученням усіх наших підрозділів. На цей час вбито 109 терористів", - сказав президент Реджеп Таїп Ердоган у промові перед членами своєї партії в Анкарі.

Від початку операції тисячі людей втекли з міста Рас-ель-Айн у провінцію Хасака. Внаслідок турецьких авіаударів загинули щонайменше п’ятеро мирних мешканів, троє бійців SDF та поранення отримали десятки мирних мешканців, кажуть у SDF.

Протягом доби авіація та артилерія завдали ударів по 181 об'єкту курдських загонів у прикордонних районах Сирії. Турецькі війська продовжують просуватися в райони на схід від річки Євфрат на півночі Сирії.

Операція спрямована проти "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, що контролюють цей регіон країни. Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.

Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Туреччина планує переселити 2 мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

Нагадаємо, Євросоюз закликав Туреччину припинити односторонню військову операцію на північному сході Сирії.