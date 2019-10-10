Прокуратура розслідує викрадення проукраїнського активіста у Криму

20:40 10.10.2019   Крым

Прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі проукраїнського активіста Олега Приходька на тимчасово окупованому півострові.

Про це повідомила прокуратура АРК у Facebook, пише Українська правда.

"За фактом незаконного позбавлення волі громадянина України на території тимчасово окупованого півострова, прокуратурою АР Крим розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі)", повідомляє пресслужба прокуратури.

Підставою для відкриття кримінального провадження слугувало звернення представника президента у Криму Антона Кориневича.  

Відзначається, що окупанти продовжують переслідувати проукраїнськи налаштоване населення.

Зокрема, Приходька окупанти незаконно затримували у 2016 році, а у 2019 році проводили незаконні обшуки в його будинку у Криму.

Що було раніше: Російські силовики в анексованому Криму увечері 9 жовтня вивезли в невідомому напрямку  проукраїнського активіста Олега Приходька та його дружину Любов.

8 лютого 2019 року співробітники кримського управління ФСБ провели обшук у помешканні Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли на допит до Сімферополя, де розпитували про його діяльність і зв’язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією "Хізб ут-Тахрір".



Ще на цю тему:

17:15 10.10.2019
У МЗС Росії відреагували на заяву Зеленського про Крим
16:10 10.10.2019
Зеленський: На міжнародному рівні питання Криму поки що обговорюється лише у санкційному форматі
12:15 10.10.2019
У Криму затримали проукраїнського активіста Приходька – рідні / Фото
21:01 09.10.2019
Дату наступного обміну між Україною та РФ обговорять на "нормандській" зустрічі
20:21 09.10.2019
"Формули Штайнмаєра" для Криму не існує — Зеленський
19:01 09.10.2019
Чубаров закликав усунути посла ОБСЄ Сайдіка з посади після заяви про Крим
16:01 09.10.2019
ДБР допитає усіх без винятку моряків у справі про перехід кораблів через Керченську протоку в 2018 році
10:01 09.10.2019
Чубаров розкритикував висловлювання Сайдіка у питанні Криму
09:10 09.10.2019
Росія досі не пустила місію ООН в окупований Крим
08:01 09.10.2019
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів
20:20 08.10.2019
Федеральная целевая программа развития Севастополя в 2019 году исполнена на треть
14:45 08.10.2019
Ритуал предателя: Крымские курсанты присягнули на верность оккупантам
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
18:00 07.10.2019
В Азербайджане завершен ремонт судна "Генерал Алиага Шихлинский" / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
Всі новини країни
Греция Греция
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
09:20 09.10.2019
Церква Греції збере позачерговий собор для розгляду українського питаня
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
15:20 10.10.2019
Грузия: «Консорциум развития Анаклия» на грани закрытия
11:00 10.10.2019
Грузинская авиакомпания подает в суд на министерство транспорта России
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 10.10.2019
Российские военные получили универсальный комплекс управления системами С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф"
20:30 10.10.2019
Акции крупнейшего девелопера жилья в РФ обвалились
20:20 10.10.2019
Европарламент призвал исполнительные органы ЕС противодействовать российской пропаганде
18:40 10.10.2019
ЮВО: На Кубани авиация совершила полеты в сложных метеорологических условиях
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
18:00 10.10.2019
ВМС Румынии и Украины ведут переговоры о военном сотрудничестве / Фото
10:45 10.10.2019
Румыния выделяет 12 миллиардов леев на адаптацию к стандартам НАТО военной базы
18:41 09.10.2019
Румыния вложит почти 3 млрд евро в реконструкцию авиабазы на Черном море
Всі новини країни
Турция Турция
20:50 10.10.2019
У Туреччині кажуть, що в наступі в Сирії вже вбито 109 бойовиків
17:30 10.10.2019
Фінляндія заморожує експорт зброї в Туреччину через Сирію
10:15 10.10.2019
Радбез ООН скликає засідання через напад Туреччини на Сирію
10:00 10.10.2019
Столтенберг обговорить з Ердоганом операцію Туреччини у Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 10.10.2019
ПТРК та ЗРК: універсальна керована ракета Р-10 від КБ «Луч» / Фото
21:00 10.10.2019
«Нібулон» здійснив перше завантаження судна Nibulon Maх / Фото
20:40 10.10.2019
Прокуратура розслідує викрадення проукраїнського активіста у Криму
20:10 10.10.2019
«Крымские морские порты» планируют углубить дно Керченского подходного канала
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд