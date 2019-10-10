Прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі проукраїнського активіста Олега Приходька на тимчасово окупованому півострові.

Про це повідомила прокуратура АРК у Facebook, пише Українська правда.

"За фактом незаконного позбавлення волі громадянина України на території тимчасово окупованого півострова, прокуратурою АР Крим розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі)", повідомляє пресслужба прокуратури.

Підставою для відкриття кримінального провадження слугувало звернення представника президента у Криму Антона Кориневича.

Відзначається, що окупанти продовжують переслідувати проукраїнськи налаштоване населення.

Зокрема, Приходька окупанти незаконно затримували у 2016 році, а у 2019 році проводили незаконні обшуки в його будинку у Криму.

Що було раніше: Російські силовики в анексованому Криму увечері 9 жовтня вивезли в невідомому напрямку проукраїнського активіста Олега Приходька та його дружину Любов.

8 лютого 2019 року співробітники кримського управління ФСБ провели обшук у помешканні Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли на допит до Сімферополя, де розпитували про його діяльність і зв’язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією "Хізб ут-Тахрір".