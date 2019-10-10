Акции группы ПИК – крупнейшего девелопера жилья в России – обвалились на Московской бирже в четверг, 10 октября, на новостях о спешном сбросе пакета из 14 миллионов бумаг офшорным кипрским фондом.

С первых же сделок на открытии торгов бумаги компании, которая которая на 59,3% принадлежит российскому олигарху Сергею Гордееву, а еще на 23,1% – банку ВТБ, рухнули на 8,3%, пишет ghall.com.

К обеду падение превысило 10%: из зоны исторических максимумов (около 400 рублей за акцию) котировки спикировали к годовому минимуму – 341,7 рубля.

В результате за 5 часов компания подешевела на 26 миллиардов рублей.

На акциях «негативно отразилась» сделка бизнесмена Марка Роудса – бывшего партнера E&Y и члена совета директоров целого ряда публичных компаний в России и странах СНГ, отмечают аналитики Промсвязьбанка.

Накануне принадлежащая Роудсу кипрская Firlibia Holdings Limited объявила о продаже 13 млн акций ПИК, или около 2% капитала. Сделка, которую организовали JP Morgan, «ВТБ капитал» и Газпромбанк, прошла по процедуре ускоренного сбора заявок и с дисконтом в 10,4% к рыночной цене.