Акции крупнейшего девелопера жилья в РФ обвалились
|20:30 10.10.2019
|Россия
Акции группы ПИК – крупнейшего девелопера жилья в России – обвалились на Московской бирже в четверг, 10 октября, на новостях о спешном сбросе пакета из 14 миллионов бумаг офшорным кипрским фондом.
С первых же сделок на открытии торгов бумаги компании, которая которая на 59,3% принадлежит российскому олигарху Сергею Гордееву, а еще на 23,1% – банку ВТБ, рухнули на 8,3%, пишет ghall.com.
К обеду падение превысило 10%: из зоны исторических максимумов (около 400 рублей за акцию) котировки спикировали к годовому минимуму – 341,7 рубля.
В результате за 5 часов компания подешевела на 26 миллиардов рублей.
На акциях «негативно отразилась» сделка бизнесмена Марка Роудса – бывшего партнера E&Y и члена совета директоров целого ряда публичных компаний в России и странах СНГ, отмечают аналитики Промсвязьбанка.
Накануне принадлежащая Роудсу кипрская Firlibia Holdings Limited объявила о продаже 13 млн акций ПИК, или около 2% капитала. Сделка, которую организовали JP Morgan, «ВТБ капитал» и Газпромбанк, прошла по процедуре ускоренного сбора заявок и с дисконтом в 10,4% к рыночной цене.
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