Европарламент призвал исполнительные органы ЕС противодействовать российской пропаганде

20:20 10.10.2019   Россия

Европейский парламент (ЕП) назвал особо опасным характер российской пропаганды и призвал исполнительные органы ЕС разработать эффективную и детальную стратегию противодействия российским стратегиям дезинформации. 

В принятой в четверг, 10 октября, резолюции “Об иностранном вмешательстве в национальные и европейские демократические процессы” ЕП отмечает, что число случаев дезинформации, приписанных российским источникам и задокументированных целевой группой по стратегическим коммуникациям “Восток”, за год выросло более чем в два раза, передает ghall.com

С января 2019 года их зафиксировано 998, по сравнению с 434 за такой же период 2018 года. 

ЕП озабочен тем фактом, что случаи иностранного вмешательства постоянно фиксируются в преддверии всех крупных национальных и общеевропейских выборов. При этом это вмешательство в значительной мере направлено на поддержку кандидатов, выступающих против ЕС. 

Кроме того, это вмешательство осуществляется “с экстремистских и популистских позиций, ориентированных на специфические меньшинства и ущемленные группы с более широкой целью подрыва привлекательности демократических и равноправных обществ”, отмечается в резолюции. 

Даже там, где законы ЕС ограничивают источники политического финансирования, организации и лица, стоящие за вмешательством, находят способы обойти их и предлагают поддержку своим союзникам путем предоставления займов через зарубежные банки, а также путем заключения договоров о купле-продаже и содействия финансовым операциям, говорится в говорится в документе Европарламента. 

Европарламент “считает, что правовая основа для борьбы с гибридными угрозами, включая кибератаки и дезинформацию, должна разрабатываться как на уровне ЕС, так и на международном уровне, с тем чтобы обеспечить надежный ответ со стороны ЕС”. Он “подчеркивает необходимость поддержки и поощрения ответственной журналистики и редакторской ответственности как в традиционных, так и в новых СМИ в противостоянии непроверенной или односторонней тенденциозной информации, подрывающей доверие граждан к независимым СМИ”. Европарламент “призывает преобразовать целевую группу ЕС по стратегическим коммуникациям “Восток” в постоянную структуру в рамках Европейской внешнеполитической службы, а также значительно увеличить финансирование и штат этой структуры. 

Резолюция напоминает, что ЕС выделяет около 4,2 млн евро на поддержку свободы СМИ и журналистики расследований, включая механизм реагирования на нарушения свободы СМИ и материальную защиту журналистов.



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