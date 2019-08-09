В настоящее время в сфере дорожного строительства Корпорация развития оккупированного Крым сопровождает 12 инвестпроектов на общую сумму заявленных инвестиций 1,7 млрд рублей.

Реализация всех проектов даст Республике 914 рабочих мест, сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития оккупированного Крыма. ⠀

«По состоянию на начало июля текущего года по проектам уже вложено больше, чем заявлено, а именно 2 млрд рублей. Также создано 489 рабочих места. Проекты предполагают производство цемента, асфальтобетонных смесей, бетона, железобетонных конструкций, создание придорожной инфраструктуры и другие направления», — рассказали в пресс-службе. ⠀

В оккупационном ведомстве уточнили, что в основном, инвестиционные проекты реализуются в столице Крыма и Симферопольском районе, Бахчисарайском районе, Керчи, Феодосии, Сакском районе, Ялте, Алуште, Ленинском и Кировском районах. ⠀

«Большинство автомобильных дорог Крыма, которые были построены ещё в украинский период не справляются с постоянно растущим транспортным потоком из-за чего происходит разрушение дорожного полотна. Кроме того, ситуация усугубляется фактическим отсутствием системы весогабаритного контроля. Всё это требует дополнительных затрат на содержание и ремонт дорог. Следовательно, сфера дорожного строительства является одной из самых востребованных и перспективных для инвесторов», — добавили в пресс-службе.