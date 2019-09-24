Сумма уплаченных крымскими гостиницами налогов выросла почти на 25%
|19:10 10.10.2019
|Крым
Сумма уплаченных крымскими гостиницами налогов выросла почти на 25% за год.
Об этом на заседании комитета по туризму, курортам и спортусообщил исполняющий обязанности министра курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко, пишет Крыминформ.
«По данным управления ФНС по Республике Крым за первое полугодие 2019 года налоговые поступления от туристической отрасли – речь идет именно о тех предприятиях, у которых основной вид деятельности указан «оказание гостиничных услуг», а это только часть рынка – составили 1 млрд 459 млн рублей. Это на 24,7% больше суммы налоговых поступлений за аналогичный период 2018 года», – сообщил Волченко.
И.о. министра также отметил, что средняя загрузка средств размещения в августе в ряде регионов превысила 90%. «В сезоне 2019 года работало в среднем 669 коллективных средств размещения, больше 1,7 тысячи мини-отелей, 622 турагентства, 69 туроператоров и 1 353 гида, в том числе 111 гидов-переводчиков. Средняя загрузка в период курортного сезона составила более 70%, в том числе в августе в целом ряде регионов она достигла практически 95%», – добавил он.
Кроме того, по данным председателя комитета по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, более половины платежей банковскими картами летом в оккупированном Крыму было сделано жителями материковой части России. «Мы запросили информацию одного из наших банков по расчетам в сети терминалов. С июня по конец августа 2019 года объем безналичных расчетов в сети терминалов одного только банка -25,5 млрд рублей, общее количество платежей – 32,6 млн единиц. Это 280 проведений карточкой безналичного расчета в минуту. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эти показатели увеличились в 1,6 раза. Транзитные акции, которые провели, 53% всех транзакций – это представители материковых банков», – сообщил он.
Оккупанты так же сообщили, что по состоянию на 1 октября в Крыму отдохнули 6,6 млн туристов из 159 стран мира. Это превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 10%. 28% прибыли авиатранспортом; 57% – по Керченскому мосту; 15% – прибыли через государственную границу РФ на севере Крыма.
Поток туристов в Крым в 2018 году "побил" рекордные показатели постсоветского периода. В 2018 году полуостров посетили 6,8 млн туристов, что на 29% выше уровня 2017 года. Ожидается, что в 2019 году в Крыму отдохнут 7,5 млн человек, пишет издание.
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