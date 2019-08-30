Госпредприятие «Крымские морские порты» объявило закупку на разработку проектно-сметной документации для ремонтного дноуглубления Керченского подходного канала.

Тендер размещен на портале госзакупок, пишет Крыминформ.

«Разработка проектно-сметной документации на ремонтное дноуглубление Керченского подходного канала: начальная/максимальная цена – 10,7 млн рублей», – указано в тендере.

Источником финансирования указаны собственные средства ГУП «Крымские морские порты».

Согласно документам закупки, подрядчику предстоит разработать проектную документацию на ремонтное дноуглубление со сроком действия на 2019-2029 годы, а также согласовать проект с территориальными и федеральными надзорными и контролирующими органами.

Керченский подходной канал расположен в акватории Керченского пролива. Длина канала составляет 5,1 км, ширина – 80 м, глубина – 8,9 м.