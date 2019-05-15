ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения

19:20 10.10.2019   Армения

Подразделения двух стран в рамках совместного российско-армянского двустороннего батальонного тактического учения уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника на межвидовом полигоне Баграмян в Армении.

В ходе учения мотострелки двух стран в объединенной группировке войск (сил) отработали задачи общевойскового боя в обороне и наступлении во взаимодействии с подразделениями артиллерии, разведки, связи, противовоздушной обороны соединения, истребительной, штурмовой, армейской авиации, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Авиация обеспечила прикрытие подразделений от ударов условного противника, а также ведения воздушной разведки и нанесения ракетно-бомбовых ударов по наиболее важным объектам, получая координаты от передовых авиационных наводчиков с использованием комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец-ВР» и беспилотных летательных аппаратов.

Главной задачей при проведении учения стало развитие навыков у командиров всех степеней дистанционного управления войсками на поле боя, тактического маневрирования, межвидового взаимодействия, умения принимать нестандартные решения, применяя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

Всего к учению было привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано более 500 единиц военной специальной техники.



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